珍妮佛罗培班艾佛列克续前缘 乔州别墅办盛大婚宴

（法新社华盛顿20日法新电电）美国媒体报导，演歌两栖女星珍妮佛罗培兹与好莱坞男星班艾佛列克今天在位于乔治亚州的滨海别墅内举行盛大婚宴，这是两人一个多月内的二度婚礼仪式。

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7月中，这对A咖爱侣已经在拉斯维加斯（Las Vegas）结婚，但这次办得正式些，他们在美国东南部乔治亚州占地35公顷海滨大别墅中，在家人和众亲友面前正式结为连理。

时人杂志（People）报导，参加这场为期3天婚礼的好莱坞人士，包括班艾佛列克（Ben Affleck）的老友麦特戴蒙（Matt Damon）和导演凯文史密斯（Kevin Smith）。

据福斯新闻（Fox News）报导，宾客们一身白色装束，而珍妮佛罗培兹则披上雷夫罗伦（Ralph Lauren）华丽婚纱。

53岁的珍妮佛罗培兹（Jennifer Lopez）和50岁的班艾佛列克（Ben Affleck）第一次是在2002年恶评如潮的「绝配杀手」（Gigli）片场相识，两人约会成为媒体追逐焦点，但原本计划2003年步入红毯，却于2004年初宣告分手。

这对被影迷昵称班珍恋的佳偶，再度出双入对的照片去年曝光后，引发网友热烈讨论。两人于今年4月宣布订婚。

珍妮佛罗培兹梅开四度，班艾佛列克则是二度当人夫。

珍妮佛罗培兹2月接受时人杂志采访时，谈到两人的复合。她说：「这是一个美丽的爱情故事，我们得到了第2次机会。」

© 2022 AFP