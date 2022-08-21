索马利亚首都饭店遇袭 增至21死

（法新社摩加迪休21日电） 索马利亚首都摩加迪休（Mogadishu）一间饭店经历30小时被青年党圣战分子劫持的事件后，民众焦急等待最新消息，卫生部长阿丹今天表示，死亡人数已增至21人。

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与极端组织盖达（Al-Qaeda）有关的青年党（Al-Shabaab）持枪与炸弹攻击哈亚特饭店（Hayat Hotel），导致部分建筑物化为废墟，恐有许多人受困在内，急难应变人员已在试图清理残骸。

阿丹（Ali Haji Adan）表示，卫生部目前确认，这起始于19日晚间并持续超过1天的攻击案，造成21人死亡、117人受伤。

今天上午，饭店周边区域一片宁静，大批维安部队封锁道路，紧急事故应变人员和拆弹专家试图清理现场的爆裂物和瓦砾。

饭店建筑在索马利亚部队和叛乱分子枪战期间严重毁损，部分区域因而倒塌，许多人还在疯狂寻找攻击之初困在里面的挚爱亲友。

警官希贾（Abdi Hassan Mohamed Hijar）今天告诉记者，维安部队在午夜左右落幕的围困事件期间，救出「妇孺在内共106人」。

维安部队在子弹与火焰侵袭饭店的同时，持续在饭店内搜索，把平民带到安全处，包括3名躲在厕所里的年幼孩童。希贾表示：「伤亡多半发生在攻击最初几个钟头，之后维安部队花时间个别救出一个个房间内的民众。」

这是索马利亚新总统穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）今年5月上任以来摩加迪休最大的攻击事件，凸显要弭平这支伊斯兰激进团体15年来的叛乱，是一场多么艰钜的挑战。

© 2022 AFP