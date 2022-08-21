英国经济恐陷衰退 新相热门特拉斯称非无法避免

（法新社伦敦20日电） 英国执政的保守党党魁热门人选特拉斯，今天称英国恐面临经济衰退的问题并非无法避免；可望成为特拉斯政府财政大臣的夸腾则针对飞涨的物价，称「帮助就要来了」。

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在争取保守党党魁、未来英国首相的竞争中，特拉斯（Liz Truss）民调声势领先对手苏纳克（Rishi Sunak），她在受访时承诺，若她成功执政，将带领大家进行一场「小型企业及自雇者的革命」。

特拉斯告诉「太阳报」（The Sun）说：「关于经济衰退的讨论已经太多了。」

「我不认为这是无法避免的，我们可以为英国带来一些机会。」

她认为英国应该营造出产生「下一谷歌（Google）或脸书（Facebook）」的经济环境。

特拉斯补充说：「我们就是要有这种程度的野心。」

此外，有望成为特拉斯政府财政大臣的商务大臣夸腾（Kwasi Kwarteng），在接受「周日邮报」（Mail on Sunday）采访时表示，在通膨率飙至数十年新高压力下，他明白弥漫着全英的「深切焦虑」。

他补充道，「但我想向英国人民保证，协助就要来了」，并告诉该报，已开始着手「一套最好的措施」，让下一任首相「一上任便能展开行动」。

执政的保守党党员于今夏举行新任党魁选举，并于9月5日宣布结果，特拉斯和苏纳克其中一人将接替强生（Boris Johnson），成为英国新首相。

胜出者隔天旋即走马上任，但将面临严峻的挑战，因英国央行英格兰银行（Bank of England）预测，今年稍晚进一步的物价升高，将使英国经济陷入衰退。

特拉斯主张以立即减税而非提供直接财务援助给缴不起帐单的民众；这样的政见引发苏纳克、他的盟友以及其他人的批评。

© 2022 AFP