葬礼争议落幕 前总统遗体运抵安哥拉

（法新社安哥拉首都鲁安达20日电） 数周来，有关安哥拉前总统杜桑托斯葬礼的纷争暂告一段落，上个月在西班牙辞世的他，遗体已在今天运抵安哥拉首都鲁安达。

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一架从巴塞隆纳（Barcelona）出发、载有杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）遗体的飞机，于今晚降落鲁安达（Luanda）。

仅数十人在鲁安达机场迎灵。

杜桑托斯的子女和遗孀安娜鲍拉（Ana Paula）也在现场，她走进一辆在机场外等候的车辆时，脸上满是泪水。

当覆盖着安哥拉国旗的灵柩被黑色车队给载走，有部分的人拍起手来。

上传社群媒体的影片显示，车队行进期间，有更多的人走上街头，有些人欢呼着，还有人喊着杜桑托斯的小名Ze Du。

杜桑托斯1979到2017年间以铁腕手段统治安哥拉这个富藏石油的国家，后在西班牙接受治疗，今年6月心脏骤停后送医，并于7月8日过世，享寿79岁。

自此之后，杜桑托斯安葬的时间与地点就成了争议点，安哥拉政府与杜桑托斯遗孀有一套看法，杜桑托斯成年子女则持不同意见。

巴塞隆纳法庭本周裁定，将杜桑托斯的遗体交付给其遗孀，并授权「将杜桑托斯的遗体运回安哥拉」。

杜桑托斯44岁的女儿齐泽（Tchize dos Santos）则认为父亲希望葬在西班牙，因而提出上诉。

© 2022 AFP