阿根廷健康新生儿接连夭折 被捕护士遭控谋杀

（法新社布宜诺斯艾利斯20日电） 阿根廷检察官今天指出，中部科尔多瓦��医院一名护士与至少两名健康新生儿之死有关联，已遭逮捕。本案除另外3名死亡婴儿医疗纪录仍待检视，还有8名健康婴儿生病。

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调查科尔多瓦��（Cordoba）新生儿妇产科医院（Neonatal Maternity Hospital）5起新生儿死亡案的检察官贾尔松（Raul Garzon）下令逮捕27岁的阿奎洛（Brenda Aguero），她昨天被捕。科尔多瓦距首都布宜诺斯艾利斯西北方700公里。

贾尔松告诉当地媒体，阿奎洛遭控谋杀两名婴儿，另外3名婴儿医疗纪录仍待检视。

贾尔松说：「这些宝宝因为体内发现不适宜生存物质而夭折。」他表示，婴儿体内发现过量的钾。

此外还有8名出生时健康的婴儿生病，但未死亡。死亡宝宝的母亲分娩时身体健康。

上述新生儿死亡时间发生于今年3到6月间，直到6月时，其中一名夭折婴儿的祖母报案后，全案才曝光。

贾尔松表示，「有理由推定」这名嫌犯难辞其咎。

当局针对本案是杀人、疏忽或渎职展开调查，包括阿奎洛在内，本月有9人遭到停职处分。医院3名前高阶职员遭控未履行公务。

其中一名死亡婴儿的父亲阿拉冈（Raul Aragon）告诉当地广播电台说：「整个家都毁了。本来还在为孩子自然死亡而哀痛，试图重新站起，现在却得知他们夺走儿子的命。他们杀了他。」

© 2022 AFP