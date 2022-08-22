万那杜总统解散国会 反对党诉诸法律挑战

（法新社威灵顿22日电） 太平洋岛国万那杜（Vanuatu）的在野党今天要求最高法院阻止国会遭到解散，正面挑战总理为躲避不信任案所采取的措施。

广告 继续浏览后续

法新社报导，万那杜总统武罗巴拉武（Nikenike Vurobaravu）19日突然宣布解散国会，以避免总理罗曼（Bob Loughman）的政府垮台，此举导致这个平静的太平洋岛国陷入政治危机。

罗曼的长期盟友、近日当选的总统武罗巴拉武决定解散国会，也引发政治介入的疑虑。

反对党领袖雷贞瓦努（Ralph Regenvanu）表示，他今天已向该国最高法院提出诉讼，以扭转解散国会的决定。

他告诉法新社，「我们要求依紧急宪法案件处理此案，并立即举行听证会」，并称听证会可能在未来数天内举行。

如果解散国会的决定获得最高法院支持，万那杜将在60天内重新选举。该国原订2024年举行国会大选。

罗曼自2020年以来一直领导这个太平洋岛国。他的不信任案共得到该国反对党以及17名执政党议员支持。

罗曼6月在首都维拉港（Port Vila）会见中国外交部长王毅后，宣布与北京达成协议，深化与中国的经济联系。

北京寻求增加区域安全和贸易影响力之际，美中关系陷入紧张，太平洋各岛国也面临来自国内的严格政治审查。

© 2022 AFP