中国测量船结束斯里兰卡一周停靠行程 悄悄离港

（法新社可伦坡22日电） 被印度和美国指控是间谍船的中国研究测量船远望5号，在中国经营的斯里兰卡赫班托达港（Hambantota）停留一周后，今天驶离港口。

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可伦坡要求远望5号（Yuan Wang 5）不得在斯里兰卡海域从事研究工作，才允许它造访停靠深水港赫班托达港。

印度和美国皆对远望5号拜访斯里兰卡提出安全疑虑。新德里还向可伦坡提出正式抗议，但结果只使得这艘船延后一周到访。斯里兰卡当局最后立场大转弯，宣布允许它靠港。

远望5号今天在拖船引导下驶离赫班托达港。一名港口官员告诉法新社：「我们的领航员在船上，这艘船正在离港。他们提供的下个目的地是（中国江苏省的）江阴港。」远望5号据称正是在7月中载运400名工作人员从江阴港启航。

在船舶分析网站上，对远望5号的描述是一艘研究与调查船。但依照印度媒体说法，这是一艘有双重用途的间谍船。

远望5号上周航抵赫班托达港时，中国驻斯里兰卡大使戚振宏表示，这趟靠港行程是「两国之间正常交流」。不过，今天在赫班托达港并没有送别典礼。

对于中国在印度洋日益频繁出没以及在斯里兰卡的活动愈来愈多，印度抱持怀疑态度。新德里认为，无论印度洋或斯里兰卡，都确确实实处于它的势力范内。

斯里兰卡当年付给一家中国企业14亿美元来兴建赫班托达港，并以11.2亿美元代价将港口租给一家中国国有企业长达99年，这座港自2017年起由中国负责营运。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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