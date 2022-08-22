俄天然气断供 欧洲准备蜷缩过冬

（法新社巴黎21日电） 俄罗斯和乌克兰战争余波荡漾，欧洲人正准备迎接没有俄罗斯天然气供应的严寒冬天。

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法新社报导，自7月底俄罗斯停止向拉脱维亚供应天然气以来，拉脱维亚的民众一直在调整适应。

他们知道未来几个月会发生什么事。

住在靠近俄罗斯边界地区、拉脱维亚城市雷泽克内（Rezekne）的拉蒂尼克斯（Juons Ratiniks）说：「能源价格太高了，我们切断了连接市管线的热水，自己安装热水锅炉。」

这位已经退休的边防警卫说：「我们真正需要的时候才用，费用会比热水持续供应便宜。」

拉蒂尼克斯说，政治人物得要明白，当大家能源帐单越来越贵，就会希望得到帮助。他警告说，由于选举将于10月举行，「他们得提供我们更好的暖气支援，否则我们就会给他们好看！」

保加利亚、丹麦、芬兰、荷兰和波兰已遭遇天然气供应减少，其他国家也看到供应急剧减少。

本月底，经由北溪天然气管线（Nord Stream）向德国输送的俄罗斯天然气供应作业将暂停数天，这是今年夏天第2次断供。表面上断供是为了维护作业，但柏林指责莫斯科，是因为西方对俄国入侵乌克兰实施制裁，才会停止供应天然气。

© 2022 AFP