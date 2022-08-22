巴基斯坦监管机构祭禁令 不许电视频道直播前总理集会演说

（法新社伊斯兰马巴德21日电） 巴基斯坦媒体监管机构20日深夜禁止电视频道现场转播前总理伊姆兰汗（Imran Khan）在21日集会发表的演说，原因是他发表所谓针对国家机构的「仇恨言论」 。

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巴基斯坦国会下议院「国民议会」4月表决通过不信任动议，罢黜伊姆兰汗，伊姆兰汗之后一直推动巴基斯坦举行新选举，并在全国各地的集会中发表激昂的演说。

巴基斯坦电子媒体监管当局在昨天的声明中说：「伊姆兰汗先生一直透过演说和声明，对国家机构发表挑衅性言论，提出毫无根据的指控，散播仇恨言论。」

当局表示，自即刻起，禁止新闻频道即时转播他的演说，但可播出录制完成的内容。

当局说，伊姆兰汗的演说内容「有损于维护法律和秩序，可能扰乱公众的和平与安宁」。

在当局发布禁令后不久，伊姆兰汗所属的政党表示，将会在「500多个YouTube和脸书频道」进行直播。

然而，巴基斯坦各地的许多社群媒体用户通报说，当伊姆兰汗21日晚间准备在军事重镇拉瓦尔品第（Rawalpindi）一场集会发表演说时，他们无法连上YouTube。

伊姆兰汗21日在演说中表示，他是因为不承认现任，也就是4月表决罢黜他的联合政府，而遭到审查。

© 2022 AFP