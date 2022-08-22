疫情两年多首返校 菲律宾孩童高兴见到同学

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾中小学校新学年今天开学，数以百万计孩童返校，当中许多人是自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发后首度进入教室就座，有小学生表示很高兴见到同学。

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菲律宾是世界几个最慢恢复全日制实体课程的国家之一，引发外界警告停课太久导致菲国教育危机恶化。

首都马尼拉的佩德罗格瓦拉小学（Pedro Guevara Elementary School）从2020年3月就开始关闭教室，采取实体和远距融合上课，今天可见戴口罩和穿制服的孩子们在校门口排队量体温及喷酒精。

菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）2个月前上任后就宣布，11月起所有公私立学校须恢复面对面上课。

一名6年级学生表示，在透过线上会议软体Zoom上了两年的课后，她很高兴能看到同学和老师。

这名11岁学生告诉法新社：「我们以前玩得很开心，现在我又可以开心玩了。」

不过许多学子要努力追上进度。

佩德罗格瓦拉小学一名32岁的科学老师表示，她担心学生们在过去两年错过了宝贵的学习时光。

她说：「身为老师，我们确实偏好面对面教学，至少我们是能够衡量和评估学生程度和状况的人。」

© 2022 AFP