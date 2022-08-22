美2架B-52将飞越巴尔干半岛 展现对北约盟邦承诺

（法新社柏林22日电） 因俄罗斯侵略乌克兰、导致区域紧张情势升温之际，美国空军2架B-52轰炸机今天将飞越巴尔干半岛（Balkans）上空，以展现美国对北大西洋公约组织（NATO）盟邦的承诺。

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这2架B-52将以低空进场方式，飞越位于北马其顿首都史高比耶（Skopje）的政府大厦，以及位于阿尔巴尼亚首都地拉那（Tirana）的斯康德贝格广场（Skanderbeg Square）。

此外，它们还将往南飞到蒙特内哥罗的海岸，以及位于克罗埃西亚港市杜布洛夫尼克（Dubrovnik）的罗维里耶纳克要塞（Lovrijenac）。

美国驻欧洲空军（Air Forces in Europe）在声明中表示：「这些飞越行程，目的是要展现美国对位于东南欧北约盟邦和伙伴的承诺与保证。」

美军B-52「同温层堡垒」（Stratofortress）轰炸机最新型号B-52H是一款远程重型轰炸机，能够发射美国武器清单上最广泛的武器种类。

美国空军6月也曾派遣2架F-35战斗机，在波罗的海国家上空执行低空进场飞越。

为了回应俄罗斯对乌克兰的侵略行动，北约盟邦持续派遣军舰和战机前往联盟东侧，以强化当地安全。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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