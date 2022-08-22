阿联恢复派任驻伊朗大使 时隔6年寻求改善关系

（法新社杜拜21日电） 阿拉伯联合大公国今天表示，阿联驻德黑兰大使将在近日恢复履职。阿联6年前降低与伊朗外交关系层级，以示力挺沙乌地阿拉伯。

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法新社报导，阿联外交部声明指出：「大使塞福（Saif Mohammed al-Zaabi）未来几天将恢复驻伊朗大使馆职务，为进一步推展双边关系作出贡献。」 声明又说，此举目的在「实现两国及更广泛地区的共同利益」。 随着中东政治阵营情况的转变，阿联总统顾问加尔加希（Anwar Gargash）曾在7月中旬呼吁缓和区域紧张局势，并释出讯息说阿联大使可能重返德黑兰。 在2016年，沙乌地阿拉伯处决什叶派穆斯林神职人员尼姆（Nimr al-Nimr）后，伊朗抗议人士袭击沙国驻伊朗外交使馆。阿联当时降低与伊朗外交关系层级，以示和沙国团结一致。其他波斯湾国家包括科威特在内，也采取了类似行动。

伊朗本月稍早表示，科威特已经派任驻德黑兰大使；这是自2016年以来首次。

据当时阿联官方媒体报导，阿联和伊朗外交部长在7月曾经电话交谈，讨论要加强双方关系。

石油资源丰富的阿联先前曾表示，波湾国家应参与「集体外交」行动，以和伊朗达成协议。伊朗一直以来与西方强权国家谈判，讨论恢复2015年核子协议。

欧洲联盟（EU）和美国16日表示，他们已在研究伊朗对协议「最终」版本草案的反应。（译者：纪锦玲）

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