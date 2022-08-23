乌克兰羽球员流亡海外 心理创伤难平复

（法新社东京23日电） 俄罗斯入侵乌克兰后，乌克兰羽球选手乌利蒂娜（Maria Ulitina）一直住在匈牙利；她今天受访表示，「当你没了家，真的很难」专心打球。

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今年2月，俄国飞弹开始飞过乌利蒂娜居住的乌东城市第聂伯罗（Dnipro）上空，于是她决定离开家乡。她连开4天车，到了匈牙利边界。

6个月后仍流亡海外的她说，陷入如此境地，让她的心理健康大受影响。

30岁、世界排名58的的乌利蒂娜前往东京参加羽球世界锦标赛，她今天告诉法新社：「我不是想抱怨，但当你无家可归，不知道明天要流落何方，心情真的很难过。」

「心情上、经济上都很困难。」

乌利蒂娜带着简便行李避居匈牙利，因为她曾在那里住过，因此她和宠物狗都持有居住许可。她说，尽管训练状况和生活水准都不错，但战火绵延，让她「很难管理」心理状态。

她说，留在乌克兰的家人很安全，也有定期联络，但她仍担心战争前线渐渐逼近到家乡附近。

逃到匈牙利不到1周后，乌利蒂娜在3月意外现身全英公开赛（All England Open），本季积极参与世界巡回赛。

俄罗斯羽球员被禁止参加国际赛事。乌利蒂娜说，她「几乎无法想像」要如何在场上面对一名俄国选手。

她说，以前她有俄国朋友，但战事爆发后就再也没听到他们的消息了。「没有人问我任何事，没有人问我们过得如何，或说他们感到很抱歉，都没有。」

© 2022 AFP