什叶派敌对阵营摊牌山雨欲来 伊拉克紧张再升高

（法新社巴格达23日电） 伊拉克什叶派教士萨德的数以百计支持者今天在最高法院外静坐，与敌对什叶派联盟摊牌的紧张氛围正逐步升高。

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萨德（Moqtada Sadr）追随者过去已经在国会外扎营3周，伊拉克通讯社（INA）报导，他们现在也在最高法院出入口外搭起帐篷。

10个月前的国会选举无法产生多数政府。萨德阵营公布现场影像显示，民众高举标语牌要求解散国会、重新选举。

萨德8月10日给最高司法委员会（Supreme JudicialCouncil）一周时间解散国会，以终结政治僵局。但是委员会裁定它无权为之。 萨德对手、亲伊朗联盟「协调架构」（Coordination Framework）也持续在巴格达绿区（Green Zone）外展开静坐，诉求再次大选前先组过渡政府。绿区是政府和外交使馆所在，国会也在绿区内。

伊朗支持的民兵整合组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi），以及萨德宿敌前总理马里奇（Nuri al-Maliki）所属政党都参与静坐。

前往埃及参加5国高峰会的看守总理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）提早结束行程，返国因应情势演变。哈德米上周曾召集政党领袖进行危机对话，但是遭到萨德支持者抵制。

美国2003年入侵导致巴格达政坛陷入教派权力共享体制，总理都由人口居多的什叶派社群担任。

去年选后萨德派成为国会最大阵营，追随者坚持总理应该由他们提名，遭到政敌坚决反对。

© 2022 AFP