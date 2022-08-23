伊朗：革命卫队一将领在叙利亚阵亡

（法新社德黑兰23日电） 伊朗国营媒体今天报导，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）一名将领在叙利亚「执行任务」时阵亡。

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国家广播公司在其网站上称：「伊斯兰革命卫队地面部队成员阿里贾尼（Abolfazl Alijani）将军，以军事顾问身分在叙利亚执行任务，于周日殉难。」

报导将阿里贾尼描述为「圣所保卫者」（defender of the sanctuary），这个名词指的是代表伊朗在叙利亚或伊拉克工作的人，但报导未提供他遇袭身亡事件的更多细节。

伊朗宣称，它是应大马士革邀请，在叙利亚部署军队，且只担任顾问。

伊朗媒体报导，8月初，德黑兰和其他伊朗城市为几年前在叙利亚阵亡的5名伊斯兰革命卫队成员举行葬礼。他们的遗体被找到后，经DNA检测确认了身分。

今年3月间，革命卫队曾表示，以色列在叙利亚的一次袭击导致两名军官丧生，同时警告以色列「将为这一罪行付出代价」。

最近几年，以色列在叙利亚境内针对政府军阵地以及伊朗支持的部队和黎巴嫩什叶派激进组织真主党（Hezbollah）战士进行了数百次空袭。

以色列鲜少对个别军事行动发表评论，但承认自2011年以来已增加数百次攻击。以色列军方辩称这是为防止宿敌伊朗在家门口站稳脚跟所采取的必要措施。

伊朗和以色列多年来一直在进行影子战争，德黑兰指责其「不共戴天的仇敌」对伊朗核子设施进行破坏性袭击并暗杀包括科学家在内的重要人士。

伊斯兰革命卫队是伊朗军方一支意识形态武装力量，美国将其列入恐怖组织黑名单。

© 2022 AFP