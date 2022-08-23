又有墨西哥记者遇害 死前才发布学生失踪案相关文章

（法新社墨西哥市22日电） 墨西哥当局表示，一名记者今天下午在墨西哥南部遭射杀身亡。身亡前不久，这名记者才在网路发布有关8年前43名学生在附近地区失踪的文章，这起案件上周遭控为政府犯罪。

广告 继续浏览后续

格瑞罗州（Guerrero）首府奇潘辛戈（Chilpancingo）检察官办公室今晚表示，罗曼（Fredid Roman）在当地被人发现于自家车上身亡。罗曼生前在数个社群媒体发表个人作品，并为当地一家报社撰稿。

2014年，格瑞罗州43名学生强占数辆巴士，欲前往首都墨西哥城参加抗议，但半途遭警察拦截。检察官办公室宣称，这些学生是遭员警绑走，并交给贩毒集团动手杀害后焚尸，遗骸弃入河。

泛美人权委员会（Inter-American Commission on Human Rights）的独立专家却驳斥政府结论。这起事件被认为是墨西哥史上最严重的人权灾难之一。

上周墨西哥当局的真相委员会称这起暴行为「政府犯罪」，多个机关的人员均有涉案，迫使这起案件重回焦点。

罗曼死前数小时，在脸书（Facebook）发表长篇贴文，标题为「没有指控到首脑的政府犯罪」，文中他提及4名官员据称在学生失踪时会面，包括前司法部长卡拉姆（Jesus Murillo Karam）。

上周真相委员会的报告发表后，卡拉姆便遭逮捕，同时也对30余名嫌疑人发布逮捕令，包括军事人员、警察和贩毒集团成员。

目前还不清楚罗曼的死是否跟这篇学生失踪贴文有关，或是跟罗曼其他新闻报导相关。

根据墨西哥政府的数据，今年迄今已有12名记者在境内被杀害；无国界记者组织（RSF）的统计数字则为9人；部分媒体认为是15或16人。

无国界记者组织的数据显示，自2000年以来，超过150名新闻记者在墨西哥被杀，但却少有人被定罪，墨西哥堪称是对媒体工作者最危险的国家之一。

© 2022 AFP