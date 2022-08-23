秘鲁马丘比丘旅游小巴坠谷 酿4死16伤

（法新社秘鲁首都利马22日电） 秘鲁当局今天表示，一群观光客参观完全球着名景点马丘比丘，在搭乘小巴士返程时发生坠谷意外，造成4人丧命、16人受伤。

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库斯科（Cusco）政府表示，丧生的观光客中，有两人是哥伦比亚人，另外两人的身分则待确认。

伤者包括4名法国人，和来自希腊、以色列、加拿大、阿根廷、秘鲁的观光客各两人，及1名荷兰人，另有一人身分不详。

秘鲁观光暨外国商务部部长桑杰士（Roberto Sanchez）表示，这辆小巴士翻落「逾100公尺深的山谷」。

昨天晚间的这起事故，发生在距古印加（Incan）帝国首都库斯科约100公里远的地方，是许多人参观被列为世界遗产的马丘比丘（Machu Picchu）时的出发地。

桑杰士说：「事故发生时，现场浓雾弥漫。」他并补充道，观光客当时正从安地斯山脉（Andes）的马丘比丘返程。

他提到，很快就会派出军机救援，将部分伤者转送到秘鲁首都利马。

道路交通事故在秘鲁很常见，包括超速、路面状况不佳、缺乏道路标示等，加上当局欠缺管理，都让情况更加严重。

马丘比丘有「天空之城」之称，是印加帝国君主帕查库特克（Pachacutec）于15世纪时建造的，如今每天有约5000名游客参访。

© 2022 AFP