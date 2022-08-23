藉石油和基建交易 中国巩固对伊拉克影响力

（法新社巴格达22日电） 尽管有人警告巴格达，与中国进行基础建设交易可能会负债累累，但中国在油源丰富的伊拉克已获得重要立足点，撼动西方在当地从能源到建筑领域的主导地位。

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华府智库中东研究所（Middle East Institute）资深学者卡拉布雷斯（John Calabrese）表示，经过数十年战乱，伊拉克「急需外国投资，特别是对能源领域基础设施的投资」。

中国因能源需求激增，已介入填补这一空白，现正按2019年的「石油换建设」（oil for construction）协议，扩大在伊拉克的影响力。

伊拉克总理顾问沙雷（Muzhar Saleh）称，中国已成为伊拉克原油的最大进口国之一，2021年占伊拉克石油出口44%。

中国国营的中石油集团（PetroChina）正与法国的道达尔能源集团（TotalEnergies）及马来西亚国家石油公司（Petronas）合作，开发伊拉克南部的哈法雅（Halfaya）油田。

中国驻伊拉克大使崔巍最近在一次视讯会议上告诉记者：「中国才刚刚起步。」

不过卡拉布雷斯说，北京感兴趣的不是只有伊拉克的贸易潜力。他说，在「显而易见的商业诱因」之外，中国还有「在西方、尤其是美国主导的国家和地区深深扎根」的野心。

伊拉克是中国「一带一路」基础设施倡议的众多合作伙伴之一，西方领袖指这项倡议有让贫穷国家背负债务的风险。

中国外交部一名发言人告诉法新社，巴格达是这个项目的「重要合作伙伴」，并称北京「积极参与伊拉克经济的重建」。

复旦大学绿色金融与发展中心主任王珂礼（Christoph Nedopil）在一篇论文中写道，自2013年到今年，伊拉克是一带一路倡议「能源参与」项目「第三重要」的合作伙伴。

按「石油换建设」协议，伊拉克的建设项目资金来自每天向中国出售10万桶石油。由时任伊拉克总理马蒂（Adel Abdel Mahdi）在访问北京期间签署的这项协议，包括为伊拉克建造学校。

获选参与的两家公司是中国电力建设集团（Power China）和中电国际技术公司（Sinotech），最终将建造8000个教育设施。

由中国建筑集团（China State Construction Engineering Corporation, CSCEC）负责建造的南部城市纳西里耶（Nasiriyah）一座机场，也已开始施工。

伊拉克政府发言人梅吉德（Haider Majid）称，在这类项目下，中国公司必须与「提供人力和原料」的当地承包商合作。

但中东经济调查（Middle East Economic Survey）分析师马勒基（Yesar al-Maleki）表示，伊拉克承包商的选择方式存在「一个很大的问号」。

他告诉法新社：「有传言指这些公司有许多有政治上的关系，这是他们获得合约的方式。」他说，伊拉克承包商可能滥用倡议从事一些「无用的项目」，并警告伊拉克最终有可能陷入债务「死亡陷阱」。

随着中国在伊拉克影响力增加，越来越多伊拉克人也将生意带到中国。为此，巴格达的伊中友好协会（Iraqi-Chinese Friendship Association）已开始提供华语课程。

25岁教师卡札兹（Sajjad al-Kazzaz）说：「当我从中国返回伊拉克，发现很多人想学习这种语言。」

他的学生大多是商人，好比从中国进口电子产品的阿迈德（Laith Ahmed）。阿迈德提到与中国贸易商沟通的挑战，「他们大多不会讲英语」，但他说这并不妨碍作生意。

阿迈德说：「中国产品已淹没伊拉克市场。」

© 2022 AFP