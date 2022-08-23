逮捕过程猛殴犯嫌 美3警遭停职查办

（法新社华盛顿22日电） 网路上疯传一段美国警方在逮捕犯嫌过程中，暴力殴打对方的影片。当局对此表示，3名阿肯色州警员已遭停职查办。

广告 继续浏览后续

这起事件是于21日发生在马尔伯里（Mulberry）附近，旁观者拍下的影片显示，3名男性警员不断出拳殴打犯嫌头部，并在犯嫌倒地后以膝盖压制他。

根据美国新闻网站al.com，影片中可以听到一名女子说：「这太糟了。」当旁观者向那些警察喊话时，其中一名警员命令他们不要靠近。

这是美国警察最近一次被镜头拍下暴行并引发众怒。

3名涉案警察中，有两人来自克劳福郡（Crawford County）警局，另一人则是马尔伯里警局的警员。

克劳福郡警局21日在脸书（Facebook）发文说：「有关在社群媒体上流传、涉及两名克劳福郡代表的影片，我们已要求阿肯色州警方进行调查，涉案两人已被停职，静待调查结果出炉。」

马尔伯里市市长白克斯特（Gary Baxter）表示，阿肯色州警方正在调查此事，第3名警员也已被停职。

他在脸书发布声明说，影片让他感到「震惊且厌恶」。他承诺会「非常认真地」看待调查结果，并「采取一切必要行动，确保这种情况不会再发生」。

地方电视台40/29 News报导，那名男性犯嫌21日稍早因为威胁一名加油站店员而被捕。

报导称他一开始配合警方的行动，但之后试图攻击警察，不过没有提到他是否有武器。

电视台报导还提到，这名男性犯嫌先被送到医院，然后才被关进克劳福郡监狱，他被控数项罪名，包括攻击和拒捕。

© 2022 AFP