阿根廷副总统费南德兹遭控贪污 检方求刑12年

（法新社布宜诺斯艾利斯22日电） 阿根廷副总统克莉丝蒂娜．费南德兹（Cristina Fernandez de Kirchner）涉嫌在2007至2015年担任总统期间贪污，今天遭检方求刑12年，褫夺公权终身。

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69岁的克莉丝蒂娜．费南德兹被控在巴塔哥尼亚高地（Patagonia）不当授予公共工程合约，但即使遭到定罪，她也会因为身为参议员享有国会议员豁免权，不会入狱服刑。

判决预计年底宣布。

她会在两种情况下失去豁免权：一是下次选举失去参议员席次，二是最高法院最终批准有罪判决。

检察官鲁杉（Diego Lucian）求刑的要求公开数分钟后，总统艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez）办公室发表声明，谴责克莉丝蒂娜．费南德兹的「司法和媒体迫害」。

「任何归咎于前总统的行为都没有得到证实，整个指控纯粹是基于她当时行使的职能，这可悲地贬低了现代刑法最基本的原则。」

另还有12人被控，罪名是参与在圣克鲁斯省（Santa Cruz）将公共工程合约非法授予商人巴艾兹（Lazaro Baez）一案。

调查时期包括克莉丝蒂娜．费南德兹2007至2015年8年任内，以及在那之前的4年间，当时是她夫婿基西纳（Nestor Kirchner, 2010年辞世）总统任内。

鲁杉抨击「货真价实的贪腐系统」，他说，这「可能是这个国家已知最大的腐败行动」。

© 2022 AFP