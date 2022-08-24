以色列沙漠出土1200年历史豪宅

（法新社以色列拉哈特23日电） 意想不到的地方，也能遇见奢华。考古学家今天宣布，在以色列南部尼格夫（Negev）沙漠发现1座1200年历史庄园，其地下结构独特，能让屋主在炎炎夏日避开酷热。

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以色列文物局（Israel Antiquities Authority）是在俾什巴（Beersheba）北方贝杜因族（Bedouin）城市拉哈特（Rahat）进行市镇扩大工程的挖掘作业时，发现这座占地宽广的豪宅，所有人可能是当地地主。

考古学家表示，这座豪宅可溯至西元8或9世纪的伊斯兰早期，4个侧厅围绕1个主庭院而建，其中1个侧厅的墙壁和地板有精细的彩色壁画，其他房间则有巨型烤炉，可能用于烹饪。

但最令人惊叹的发现，却是庭院下方1个深入岩石、可全年提供居民冷水的3公尺深水池，以及毗邻的拱形结构。

指导以色列文物局挖掘工作的考古学家表示，地下拱形结构用于储存食物，可供居民在地下自由移动，不必曝晒在酷热的阳光底下。

考古学家表示：「这么豪华的庄园，和独特、令人印象深刻的地窖，在在证明了主人的财力。」

「他们财富与地位高，才能建造豪华宅邸作为居住和娱乐之用。我们可以研究建筑方法和建筑风格，了解伊斯兰统治初期尼格夫的日常生活。」

以色列文物局局长埃斯科西多（Eli Eskosido）表示，这座庄园「是在两座古老清真寺之间挖出，可能是迄今最早的发现之一…以色列文物局与贝杜因族发展和定居管理局（Authority for the Development and Settlement of the Bedouin）打算共同维护，并对广大市民展示」。

以色列文物局表示，25日将开放这座宅邸遗址供民众免费参观。

© 2022 AFP