以色列沙漠出土1200年历史豪宅

(法新社以色列拉哈特23日电) 意想不到的地方,也能遇见奢华。考古学家今天宣布,在以色列南部尼格夫(Negev)沙漠发现1座1200年历史庄园,其地下结构独特,能让屋主在炎炎夏日避开酷热。

以色列文物局(Israel Antiquities Authority)是在俾什巴(Beersheba)北方贝杜因族(Bedouin)城市拉哈特(Rahat)进行市镇扩大工程的挖掘作业时,发现这座占地宽广的豪宅,所有人可能是当地地主。

考古学家表示,这座豪宅可溯至西元8或9世纪的伊斯兰早期,4个侧厅围绕1个主庭院而建,其中1个侧厅的墙壁和地板有精细的彩色壁画,其他房间则有巨型烤炉,可能用于烹饪。

但最令人惊叹的发现,却是庭院下方1个深入岩石、可全年提供居民冷水的3公尺深水池,以及毗邻的拱形结构。

指导以色列文物局挖掘工作的考古学家表示,地下拱形结构用于储存食物,可供居民在地下自由移动,不必曝晒在酷热的阳光底下。

考古学家表示:「这么豪华的庄园,和独特、令人印象深刻的地窖,在在证明了主人的财力。」

「他们财富与地位高,才能建造豪华宅邸作为居住和娱乐之用。我们可以研究建筑方法和建筑风格,了解伊斯兰统治初期尼格夫的日常生活。」

以色列文物局局长埃斯科西多(Eli Eskosido)表示,这座庄园「是在两座古老清真寺之间挖出,可能是迄今最早的发现之一…以色列文物局与贝杜因族发展和定居管理局(Authority for the Development and Settlement of the Bedouin)打算共同维护,并对广大市民展示」。

以色列文物局表示,25日将开放这座宅邸遗址供民众免费参观。

© 2022 AFP