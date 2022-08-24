印度空军巡弋飞弹误射巴基斯坦 3名军官遭革职

（法新社新德里24日电） 印度3月初曾对核武竞争对手巴基斯坦误射一枚巡弋飞弹，遭到外交抗议。经过长达数月调查后，印度空军昨天将3名军官革职。

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这枚无武装的布拉莫斯（BrahMos）地对地超音速飞弹3月初从北印一处秘密军事基地发射，落在巴基斯坦境内距离边界约125公里处，没有造成生命财产损失。

空军在声明中指出，对这起事件进行调查后，发现3名军官有违反标准作业程序的过失，造成这起意外。

声明称：「此一事件主要归咎于这3名军官，中央政府已将他们停役，立即生效。」

伊斯兰马巴德之前曾表示，来自印度的一个「超音速飞行物」3月9日以4万英尺高度飞行，侵犯巴基斯坦空域，落入无人居住的平民区。

伊斯兰马巴德强调此事危及民航机安全，正式提出外交抗议。新德里当时立刻承认这起错误确有其事，强调对事件「深表遗憾」，并且承诺将以最高规格展开调查。

巴基斯坦也要求就这起误射进行联合调查，并且对新德里的核子和飞弹安全规程提出质疑。

尽管双方有极度互不信任和敌对过往，针对这起事件，关系不睦两个邻国异乎寻常罕见地予以淡化处理。

自从1947年脱离英国独立以来，印、巴曾经打过3场战争。亚洲这两个核武国家关系紧张依旧。

两国于2019年2月一度又滨临战争边缘。印度当时指称，巴基斯坦境内激进团体进行自杀炸弹攻击，造成驻印控克什米尔（Kashmir）准军事部队41名成员殉职，于是展开跨境空袭。事件导致外交紧张，巴基斯坦战机反击时曾经击落一架印度战机并且将飞行员短暂拘留。

© 2022 AFP