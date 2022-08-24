安哥拉民主史上最激烈大选登场

（法新社鲁安达24日电） 非洲西南部国家安哥拉今天举行总统大选，现任总统劳伦科与极具个人魅力在野领袖朱尼奥争锋，料将是该国民主史上竞争最激烈选举。安哥拉经济陷入困境、米珠薪桂、贫穷遽增，加上COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、南部干旱、强人前总统杜桑托斯（Jose Eduardo dos Santos）逝世，在在使得当地政治社会形势雪上加霜。

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执政党安哥拉解放人民组织（People's Movement for the Liberation of Angola，MPLA）已在这个油藏丰富国家掌权近半个世纪，面临自从1992年安哥拉首次进行多党选举以来最严峻挑战。

27岁电工林道（Lindo）只愿意用姓氏受访，他在中产阶级聚居的首都鲁安达（Luanda）郊区诺瓦维达（Nova Vida）排队投票时说：「都已经承平20年了，我们却还是一穷二白。我这一票要投给安哥拉独立联盟（National Union for the Total Independence of Angola，UNITA）。」

林道强调：「人民要改变，政府连基本温饱都无法提供。」

这场选战共有8个政党角逐大位，但是真正竞争落在执政的MPLA和它的长期对手、前反叛运动UNITA。

民调显示，2017年大选拿下61%选票的MPLA，支持度将会下跌；与另外两党在选战中达协议的UNITA支持度则会增加。

但是UNITA的斩获恐怕仍不足以将劳伦科（Joao Lourenco）拉下马，他可望继续执政第2个5年任期。

尽管如此，68岁劳伦科这次入主大位将极富挑战。他5年前取代经验丰富领袖杜桑托斯。

英国伦敦商业风险分析公司维里斯科枫园（Verisk Maplecroft）分析师汉弗莱－史密斯（Eric Humphery-Smith）说：「票差之小将前所未见…但是MPLA有现任优势，让他们仍然可望险胜朱尼奥（Adalberto Costa Junior）。」

© 2022 AFP