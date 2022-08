安哥拉民主史上最激烈大选登场

(法新社鲁安达24日电) 非洲西南部国家安哥拉今天举行总统大选,现任总统劳伦科与极具个人魅力在野领袖朱尼奥争锋,料将是该国民主史上竞争最激烈选举。安哥拉经济陷入困境、米珠薪桂、贫穷遽增,加上COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情、南部干旱、强人前总统杜桑托斯(Jose Eduardo dos Santos)逝世,在在使得当地政治社会形势雪上加霜。

执政党安哥拉解放人民组织(People's Movement for the Liberation of Angola,MPLA)已在这个油藏丰富国家掌权近半个世纪,面临自从1992年安哥拉首次进行多党选举以来最严峻挑战。

27岁电工林道(Lindo)只愿意用姓氏受访,他在中产阶级聚居的首都鲁安达(Luanda)郊区诺瓦维达(Nova Vida)排队投票时说:「都已经承平20年了,我们却还是一穷二白。我这一票要投给安哥拉独立联盟(National Union for the Total Independence of Angola,UNITA)。」

林道强调:「人民要改变,政府连基本温饱都无法提供。」

这场选战共有8个政党角逐大位,但是真正竞争落在执政的MPLA和它的长期对手、前反叛运动UNITA。

民调显示,2017年大选拿下61%选票的MPLA,支持度将会下跌;与另外两党在选战中达协议的UNITA支持度则会增加。

但是UNITA的斩获恐怕仍不足以将劳伦科(Joao Lourenco)拉下马,他可望继续执政第2个5年任期。

尽管如此,68岁劳伦科这次入主大位将极富挑战。他5年前取代经验丰富领袖杜桑托斯。

英国伦敦商业风险分析公司维里斯科枫园(Verisk Maplecroft)分析师汉弗莱-史密斯(Eric Humphery-Smith)说:「票差之小将前所未见…但是MPLA有现任优势,让他们仍然可望险胜朱尼奥(Adalberto Costa Junior)。」

© 2022 AFP