日本拟建新一代核反应炉 福岛核灾后首度政策大转变

（法新社东京24日电） 日本首相岸田文雄今天下午在探讨能源会议中，下令相关单位研拟新世代型核电厂的研发与建设。若这项政府方针决定的话，将是2011年福岛核灾以来的政策大转变。

广告 继续浏览后续

岸田今天在首相官邸召开的有关实现减碳社会的「绿色转型」（GX）执行会议上，针对新世代型核电厂的研发、核电厂的运转时间延长等做出指示，要求相关单位要加速研议，在年底以前讨论出具体的结论。

日本2050年将面临缺电、减碳速度慢的结构性的问题，岸田指示相关单位，在年底以前须加速研议这些课题，汇整出因应措施。作为2030年以后的课题，新世代核电厂的研发、建设将是主要研议的项目。

针对相较于既有的核电厂，不如运用安全性较高的改良型轻水反应炉（Light Water Reactor, LWR）的问题，日本经济产业省（相当于经济部）审议会已汇整2030年代进行商业运转的工程表方案。

日本政府至今所采取的立场是「不考虑新建或改建核电厂」，但如果真的要建设新世代型核电厂，将是2011年311大震灾福岛第一核电厂发生核灾后首度做出政策大转变。

岸田今天也下令相关单位要针对核电厂运转期延长的问题进行研议。日本原子炉等规制法规定，核电厂原则上运转40年，最长运转60年，如果运转期到期就废炉。

但是像是北海道电力公司泊核电厂1至3号机等接受审查就花了将近10年的时间，日本政府在考虑如何解决这问题，譬如把安全审查所需的时间从运转期间扣除等实质延长运转的方法。

日本政府担心今年冬季和明年会有缺电的问题，因此考虑重启核电厂的运作。岸田今年7月就订下应重启核电厂的方针。将善用有重启过的10座核反应炉，明年夏天以后要增强为17座核反应炉运作的体制。

日本国内核电厂有33座核反应炉。电力公司向原子能规制委员会申请重启的有25座，17座已通过原子能规制委员会的安全审查。其中10座获得当地（自治体）的同意已重启，但目前实际在运转的仅6座。通过原子能规制委员会安全审查，但尚未实际运转的核电厂有7座。日本政府将积极促使争取核电厂所在地居民的理解，期待明年夏天以后重启。

想定将重启的核反应炉包括东京电力公司柏崎刈羽核电厂6至7号机、日本原子力发电公司的东海第2核电厂、东北电力公司的女川核电厂2号机、关西电力公司的高滨核电厂1至2号机、中国电力公司（总社位广岛县）的岛根核电厂2号机。

© 2022 AFP