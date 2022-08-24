法国道达尔能源遭披露 供应俄机燃料轰炸乌克兰

（法新社巴黎24日电） 法国「世界报」今天报导，法国能源业巨擘道达尔能源（TotalEnergies）持有部分股权的一个俄罗斯天然气田，被利用来为攻击乌克兰境内目标的俄军轰炸机提供燃料。

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「世界报」（Le Monde）的记者表示，他们追踪供应链，从位于西伯利亚的特摩卡尔斯托弗耶（Termokarstovoye）天然气田查到供应2座俄罗斯空军基地，各自有一个多功能飞行中队驻扎当地。

根据报导，这些俄罗斯空军中队被控出动攻击乌克兰的平民区，包括在3月16日轰炸马立波（Mariupol）的剧院。这起轰炸行动据信造成数百人丧生，国际特赦组织（Amnesty International）也称是犯下「战争罪」。

特摩卡尔斯托弗耶天然气田由Terneftegaz这家企业开采营运。而据道达尔能源去年财报，它持有49%的Terneftegaz股份，其余51%股份由俄罗斯天然气公司诺瓦泰克（Novatek）持有；道达尔能源又持有诺瓦泰克19.4%股份。

「世界报」指出，这座天然气田开采时产生的凝析油，先经由管线输送到诺瓦泰克位于普罗夫斯基（Purovsky）的一座工厂处理，之后再透过铁路运到西伯利亚南部城市鄂木斯克（Omsk）炼制成航空燃油。

报导引述来自金融资讯商路孚特（Refinitiv）的数据，可见今年初以来，从这里出货的航空燃油被运送到靠近乌克兰边界的俄罗斯空军基地，是2017年以来首次出现这样的供应路径。

资料显示，从俄罗斯2月24日对乌克兰开战的前几天一直到7月底，总计有4万2700公吨的燃料被送到分别位于莫罗佐夫斯克（Morozovsk）和马尔舍沃（Malshevo）的空军基地。

非营利调查机构「全球见证」（Global Witness）告诉「世界报」，这些燃料足以加满3400架俄罗斯苏恺（Sukhoi）Su-34战斗轰炸机的燃料箱。

道达尔能源对「世界报」表示，它不负责经营Terneftegaz的设施，也不涉及决定如何运用开采取得的凝析油；但它承认，基于持有49%股份，它对于Terneftegaz的某些事务仍有决定权，端看事务种类。

俄罗斯侵略乌克兰后，全球能源大厂大多已退出俄国业务，且往往付出庞大代价。道达尔能源曾表示，它将在今年底前停止采购俄国石油；但对于是否放弃当地天然气事业，至今显得意愿不高。（译者：张正芊）

© 2022 AFP