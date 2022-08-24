美军测试无人机飞行64天坠毁 刷新飞航时间纪录

（法新社华盛顿23日电） 根据美国军方消息及相关媒体今天报导，一架太阳能无人机在飞行长达64天后坠毁，飞行时长创下无人机纪录新高，为先前纪录的2倍以上。

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美国陆军未来司令部（Army Futures Command）发布声明表示，由欧洲空中巴士公司（Airbus）制造的太阳能无人机Zephyr-8，本月18日在美国亚利桑那州育马试验场（Yuma Proving Ground）的沙漠测试设施中「遇到状况，以致意外中止飞行」。

军方未详细说明事情经过，仅称现场没有人员伤亡。

但飞航新闻网站Simple Flying调查线上追踪资料后表示，这架机型扁长的高科技无人机在美国西南部上空4.5万至5万英尺呈S型方式飞行时，突然加速下降。

负责监督无人机飞行的军方计画主任蒙特莱昂（Michael Monteleone）在声明中说：「无人机意外中止飞行后，我们团队正努力搜集和分析重要资料。」

以太阳能为动力的Zephyr翼展25公尺，重量仅75公斤，飞行时长为先前无人机纪录的2倍以上。

这次无人机飞行差点就打破所有螺旋桨飞机历来飞行最久纪录。1959年，2名飞行员驾驶「赛斯纳172」（Cessna 172）型号的飞机，在美国西南部沙漠上空飞行长达64天22小时19分钟。

美国军方及空中巴士表示，Zephyr几乎一直在平流层飞行，以测试搜集、传输资料及透过卫星连线来导航的能力。

这款无人机具备作为「高空平台」（High Altitude Platform Station）的潜力，可长时间高空飞行，替下方的偏远地区提供宽频通讯服务。

空中巴士表示：「这趟飞行的珍贵经验是我们实现最终飞行时长目标的其中一段过程。」

© 2022 AFP