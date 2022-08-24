降低对俄能源依赖 德加签署跨大西洋氢供应协议

（法新社渥太华23日电） 加拿大和德国领袖今天签署绿氢（green hydrogen）供应伙伴协议，在欧洲寻求减少对俄罗斯能源依赖之际，为建立跨大西洋供应链一事铺路。

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法新社报导，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在与来访的德国总理萧兹（Olaf Scholz）联合举行的记者会上说：「这是对加拿大作为洁净能源领导者的认同。」

杜鲁道补充表示：「作为世界一体，我们不能继续依赖将能源政策武器化的专制国家，像是俄罗斯，他们不关心环境后果或劳工权利，甚或人权。」

西方国家因俄罗斯入侵乌克兰而祭出制裁，莫斯科则以削减对欧洲出口能源作为报复，迫使欧洲国家争相寻找替代品。

萧兹表示，有必要讨论「短期紧缩和液化天然气（问题），但长期来看，真正的潜力来自风力充沛、人口稀少的濒大西洋省分的绿氢」。

加拿大目标成为氢及其他相关洁净科技的主要生产暨出口国，以取代造成气候暖化的化石燃料，而德国率先响应，成为加国的第一个客户。

在联合声明中，杜鲁道和萧兹概述「启动氢经济并创建跨大西洋氢供应链」的计画。

声明指出，这项计画最快将于2025年向德国交付第一批加拿大生产的氢。

欧洲欲摆脱对俄罗斯及亚洲能源的依赖。加拿大表示，加国也会将氢出口至更广大的欧洲市场，「有助欧洲能源安全」。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）

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