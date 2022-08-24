200年前宣告独立皇帝心脏回巴西展出 总统热烈欢迎

（法新社巴西利亚23日电） 200年前巴西皇帝佩德罗一世宣布巴西脱离葡萄牙独立，他逝世后，心脏被供奉在葡萄牙，近日借给巴西展出，巴西总统波索纳洛今天主持了有军礼和飞行表演的盛大庆典迎接。

广告 继续浏览后续

佩德罗一世（Pedro I）在巴西和葡萄牙历史上都是备受敬爱的人物，他因肺结核逝世于1834年，遗体安置在巴西圣保罗的独立纪念碑，心脏则被供奉在葡萄牙波图市（Porto）的教堂。

这颗心脏经过防腐处理，存放在玻璃罐内，再装入金色的瓮，昨天送抵巴西。波索纳洛（Jair Bolsonaro）以通常只有来访元首才能享有的隆重仪节来迎接这颗心脏。

极右翼的波索纳洛对聚集在首都巴西利亚（Brasilia）总统府外的群众说，巴西和葡萄牙「是由历史联结起来、心心相系的两个国家」。巴西空军飞行特技表演队稍早还用烟雾在空中画了一颗心。

波索纳洛说：「我们今年纪念独立200周年和往后无尽的自由。天主、民族和家庭。葡萄牙万岁，巴西万岁。」

这颗浸泡在甲醛里的心脏由葡萄牙波图市警长护送，登上斜坡进入巴西总统府普拉纳尔托宫（Planalto palace），两旁有身穿特定时期服饰的军人护卫。

这场盛会揭开了为期两周的庆典序幕，直到9月7日的独立纪念日。对于争取在10月大选连任的波索纳洛来说，这个日子充满了政治意涵。

不过，并非所有巴西人都为了佩德罗一世的心脏在巴西展出而感到激昂。

批评者说，展示这颗心脏，令人想起巴西1964年到1985年的军事独裁统治，当时政府于1972年把佩德罗一世除了心脏以外的遗体从葡萄牙带回巴西，而波索纳洛曾公开对这段军事独裁统治时期表达钦慕。

波图市官员同意出借这颗心脏给巴西到9月8日为止。

© 2022 AFP