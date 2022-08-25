不满外国记者报导 索门罗群岛扬言驱逐

（法新社荷尼阿拉24日电） 索罗门群岛扬言，报导新闻「无礼且有所贬抑」的外国记者将遭禁止入境或驱逐出境，令外界更加担心，索罗门群岛在与中国加强结盟关系的同时，已出现民主倒退现象。

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索罗门总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）办公室今天发表长篇大论的声明，斥责媒体近来的报导方式，并指控西方记者企图在索国「策划改朝换代」。

声明并指控西方媒体「围堵中国，散播反中情绪」，同时发出将外国记者驱逐出境的威胁。

声明的矛头指向澳洲广播公司（ABC）一则有关中国在索罗门群岛影响力日增的报导，指这家澳洲公共媒体抱持「种族定性、种族歧视和种族刻板印象」的心态。

声明表示：「索罗门群岛宪法保护索罗门群岛免遭种族歧视，同时索罗门群岛政府也将确保，根除种族歧视作风。」

接着声明指出，中国的另一个大洋洲盟邦吉里巴斯共和国「过去就曾将记者驱逐出境」。

声明说：「澳洲广播公司或其他外国媒体必须了解，记者在其他（国家）得以采取的行事方式并未使他们有权在太平洋国家也采取相同行事方式。」

苏嘉瓦瑞已加强与中国专制政府的关系，并拟议修改宪法，以延后日期排定的选举。

4次担任总理的苏嘉瓦瑞曾两次遭到国会不信任表决推翻，他与台湾断交并转而与中国建交的决定已引起街头抗议行动。（译者：张佑之/核稿：陈政一）

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