乌克兰推动成立特别法庭 以侵略罪向俄罗斯究责

（法新社基辅25日电） 俄乌战争已届满6个月，乌克兰官员正在制定计画，要确保俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和他手下高阶军事指挥官因为发动这场战争而接受审判。

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这项要求特殊国际法庭调查俄罗斯所谓「侵略罪」的计画，是由乌克兰总统办公室副主任史米尔诺夫（Andrii Smirnov）带头发起。

国际刑事法院（International Criminal Court）「罗马规约」（Rome Statute）2010年采纳侵略罪的定义，二次世界大战后在德国纽伦堡（Nuremberg）和日本东京的审判中也使用了类似的「危害和平罪」概念。

过去20年国际刑事法院针对这类最重的罪行进行审判，目前已经在调查乌克兰境内的战争罪、危害人类罪及种族灭绝情事。

但国际刑事法院不能调查侵略罪相关指控，因为乌克兰和俄罗斯都没有批准罗马规约。

史米尔诺夫告诉法新社，国际刑事法院是「唯一能确保在乌克兰展开战争的罪犯必须迅速为此负责的唯一方式」。

他表示：「世界的记忆力很短暂，因次我希望这个特别法庭能从明年开始运作。」

他说，乌克兰明白遭指控的人不会出庭，但这个特别法庭「将确保这些人被标注为罪犯，不能在文明世界旅行」。

乌克兰检察官目前为止在这场侵略行动中已确认约600名嫌疑人，包括高阶军官、政治人物和评论员。

成立特别法庭的国际条约已起草，等待各国政府签署。

该特别法庭的裁决接着将在签署国国内获得承认，意味任何遭定罪的罪犯都能在当地被逮捕。

史米尔诺夫说，有几个国家预计将在年底前签署文件，也正与「几个有意主持这个特别法庭的欧洲伙伴」持续协商中。

他说指出，「我们希望这个特别法庭的裁决能获得承认」，并表明他「完全理解」该法庭需要强而有力的合法性。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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