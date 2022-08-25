俄袭击乌克兰火车站增至25死　欧盟谴责

（法新社布鲁塞尔25日电） 俄罗斯火箭袭击乌克兰一座火车站，死亡人数已增至25人。欧洲联盟今天对俄国予以谴责，并警告将追究责任。

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8月24日是乌克兰脱离苏联独立31周年纪念日，也是俄乌战争届满半年之日，但乌国再传伤亡。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）24日表示，俄军发射火箭攻击乌国城镇恰普利涅（Chaplyne）车站，击中一列火车。

根据乌克兰国营铁路业者，这起攻击死亡人数已经增至25人，其中包括2名孩童，受伤人数则达31人。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天在推特发文表示：「欧盟强烈谴责俄罗斯对平民发动另一起令人发指的攻击。」

波瑞尔并未说明欧盟打算如何追究俄罗斯的责任。不过，波瑞尔下周将在捷克布拉格主持欧盟外长暨防长会议，讨论这项危机。

莫斯科2月24日入侵乌克兰迄今届满6个月，欧盟成员国已对俄罗斯实施一连串经济制裁。不少欧盟国家提供基辅武器对抗莫斯科。

不过，波瑞尔坦承，随着飙升的能源价格对欧洲企业和消费者造成冲击，恐引发经济衰退，对于是否要对俄罗斯采取更严峻的措施，欧盟内部可能难保持一致立场。

波瑞尔下周将在布拉格会中提议，由欧盟协助训练乌克兰军队。

与俄罗斯有陆地边界的欧盟成员，像是波兰、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，还将提议禁止发给俄罗斯人欧盟观光签证。

德国和其他成员国则不愿意支持这项措施，因为此举将让俄罗斯异议分子难以在欧盟寻求庇护。

© 2022 AFP