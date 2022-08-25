新疆人权报告是否发布 UN专员巴舍莱坦言有压力

（法新社日内瓦25日电） 联合国人权事务高级专员巴舍莱今天表示，她的4年任期将在8月31日届满，希望卸任前可以顺利发布延宕多时的中国新疆地区人权报告，但她坦言自己一直面临着压力。

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法新社报导，曾担任智利总统的巴舍莱（Michelle Bachelet）告诉记者：「我满心希望在任期结束前发布这份报告，我们…已收到（北京）政府的大量意见，需要仔细审查。」

近一年前，巴舍莱宣布，她的办公室即将完成一份关于新疆地区人权状况的报告。北京当局遭控拘押逾100万名维吾尔族人和其他穆斯林少数民族，但中国强烈否认上述指控。

但随着这份报告的公开发布时间一再延迟，人权团体也越来越愤怒。

巴舍莱曾矢言在卸任前发布报告，如今距离她的任期结束只剩下数天时间，报告是否终将发布仍不确定。

她今天表示，「我们正非常努力，希望履行我的承诺」，同时坦言自己一直面临「发布或不发布的巨大压力」。

巴舍莱强调，尽管如此，「我不会因为任何这样的压力而决定发布或拒绝发布」。

美国和其他西方国家的议员还批评中国对少数民族进行「种族灭绝」，北京当局则坚决否认指控。

© 2022 AFP