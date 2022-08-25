法国学者研究：700万年前人类祖先开始直立行走

（法新社巴黎24日电） 科学家针对约700万年前人类骨骼的研究显示，查德沙赫人是目前已知最古老的人属祖先，他们已经能用两腿直立行走，而且仍与猿一般，保有爬树的技能。

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研究人员分析21年前在中非查德沙漠出土的查德沙赫人（ Sahelanthropus tchadensis）化石残骸。当时，据说这一发现带来「小型核弹级影响」，因为这将原始人演化成智人的这条线往后推100万年，更很接近人和黑猩猩开始分离演化的时间。

关于查德沙赫人是否直立行走的问题仍未得到解答。如今，法国一个团队表示，他们「非常有把握」查德沙赫人确实会双足行走。

但其他专家对这项发表在「自然」（Nature）期刊上的研究表示怀疑，引发关于查德沙赫人生活方式的辩论，甚至怀疑查德沙赫人是否真为人类的祖先。

研究人员检视查德朱布拉沙漠（Djurab Desert）托罗斯美纳拉（Toros-Menalla）地区出土的一块大腿骨和两块前臂骨。他们分析化石中23个特徵后认定，查德沙赫人习惯双足行走，且与人类的关系比猿类更密切。

研究共同作者、法国普瓦捷大学（University of Poitiers）古生物学家布瓦瑟里（Jean-Renaud Boisserie）说：「我们可以从证据中得到结论，他们习惯双足行走，加上四足树栖，这是从早期原始人身上观察到的，然后逐渐演化成人类依靠双足立行。」

更近期的原始人化石，包括300万年前露西（Lucy）的骨骼，表明双足直立行走是人类的一个决定性特徵。

© 2022 AFP