（法新社华盛顿24日电） 美国连两天在叙利亚发动空袭。美军中央司令部表示，美军攻击直升机今天空袭叙利亚东部，锁定伊朗撑腰的好战分子设施，以回应他们先前向美军基地发动的火箭弹攻击。 负责督导美军在中东军事行动的中央司令部（Central Command）发布声明说：「美军今天对叙利亚2个地点遭受火箭弹攻击做出回应，摧毁用以发射其中一些火箭弹的3辆车和设备。」 中央司令部补充说，2、3名疑似发动其中1场火箭弹攻击的好战分子在美军空袭中身亡。

广告 继续浏览后续

好战分子今天稍早发射多枚火箭弹，击中美军在叙利亚毗邻伊拉克边界的代尔祖尔省（Deir Ezzor）康菲（Conoco）和绿村（Green Village）基地，造成3名美军轻伤。 这两处设施，是由库德族领导的叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces）管理，叙利亚民主力量是美国和其他扫荡「伊斯兰国」（Islamic State）残余势力联盟伙伴的盟友。

美国昨天锁定叙利亚代尔祖尔省发动攻击，华府表示，锁定目标是伊朗撑腰民兵使用的设施。

美军中央司令部指出，两场攻击都是「相称」且「刻意」执行的回应，「美国不希望与伊朗冲突，但我们会继续采取必要措施，保护并捍卫我国人民」。

© 2022 AFP