美参议员布蕾波恩抵台 推文称不接受北京霸凌

（法新社台北26日电） 美国共和党籍联邦参议员布蕾波恩（Marsha Blackburn）昨晚抵台，她以中文推文表示，访台是为了向北京传达「我们不会接受霸凌」的讯息，美国不会容忍伤害其盟友的行径。

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布蕾波恩搭乘呼号「忍者91」（NINJA91）的美军UC-35A专机于昨天深夜11时45分抵达松山机场，外交部北美司司长徐佑典代表接机。

布蕾波恩抵台后以中文推文道：「我刚抵达台湾是为了要向北京传达一个讯息━我们不会接受霸凌。」

「美国将坚定维护全球的自由，不会容忍伤害我们国家及盟友的行径。」

布蕾波恩在另一份声明中说，她期待在台北与领袖会面，以推动并强化双方的伙伴关系。

布蕾波恩26日上午将晋见总统蔡英文，拜会国家安全会议秘书长顾立雄，并接受外交部长吴钊燮款宴，双方将就台美安全与经贸关系等议题广泛交换意见。

这是继美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）2日访台，及美国联邦参议院外委会亚太小组主席马基（Ed Markey）14日访台之后，本月第3度有美国国会议员访台。

裴洛西访台激怒中国。布蕾波恩当时即表态支持裴洛西，赞许她未向中共认输，并推文表示「我们必须跟台湾站在一起」。

© 2022 AFP