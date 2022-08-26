北韩：新增发烧病例为流感 非COVID-19病例

（法新社首尔26日电） 北韩今天表示，前几天验出的发烧病例是流感，而不是原先怀疑的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情复燃。

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北韩有关当局昨天表示，与中国接壤的两江道（Ryanggang Province）发现4起「发烧」病例，已封锁部分地区。

北韩在病例报告中提到「发烧患者」而不是「COVID-19患者」，显然是因为缺乏筛检量能。

北韩两周前才宣布战胜COVID-19疫情，北韩中央通信社（KCNA）昨天报导验出新的发烧病例，疑似是感染「恶性传染病」。

但北韩今天表示，这些病例其实不是COVID-19，两江道的封锁措施已经解除。

北韩中央通信社引述国家紧急防疫总部的数据报导：「两江道的所有发烧病例都是流感。发烧病患都已复原，体温降回正常温度。」

北韩5月证实首都平壤爆发变异株Omicron疫情，宣布进入紧急状态，致力对抗境内第一波COVID-19疫情。

本月稍早，北韩官方通报病例降至零，在疫情期间也生病的北韩领导人金正恩，宣布北韩战胜新型冠状病毒，并下令解除5月实施的最高级别抗疫措施。

根据国营媒体，北韩通报有近480万起「发烧」病例，病殁病例仅74例，官方公布的死亡率为0.002%。

然而，世界卫生组织（WHO）对北韩的数据一直存疑，对于北韩声称已控制疫情的说法，同样抱持怀疑的态度。

© 2022 AFP