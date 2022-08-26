拜登：美军空袭叙利亚 报复伊朗撑腰民兵火箭袭击

（法新社华盛顿25日电） 美国总统拜登今天指出，美国空袭和炮击叙利亚东部击毙4名武装分子，主要是为保护美军不会受到伊朗支持的民兵组织攻击。

广告 继续浏览后续

法新社报导，拜登在通知国会这项行动的声明中指出：「为了护卫我方人员安全，我下令发动8月23日攻击行动…以吓阻伊朗伊斯兰共和国及伊朗支持的民兵组织发动或支持进一步攻击美国人员和设施的行动。」

拜登表示，这次空袭和炮击是美军多月以来对这个区域火力最强大的攻击行动，主要是回应此区美军暨伙伴部队的设施遭受一连串火箭袭击，包括8月15日阿尔坦夫基地（al-Tanf Garrison）以及支援任务基地绿村（Mission Support Site Green Village）分别遭受攻击。

拜登说，美军这次报复性攻击行动使用阿帕契（Apache）攻击直升机、AC-130空中炮艇和M777榴弹炮等武器，目标锁定袭击者所有的一处后勤和储藏军火设施。

美国第一波攻击于23日展开，但伊朗支持的武装民兵隔天对美军据点猛力回击后，一支更强大的美国空中部队飞进此区进行反击。

负责监督美军在中东任务的的美军中央司令部（US Central Command）发布声明指出，共4名民兵死亡，另摧毁7辆火箭发射车。

在24日叙利亚民兵组织攻击中，有3名美国军事人员受到轻伤。

美国指伊朗是叙利亚民兵对美国驻军攻击的背后力量，伊朗驳斥这种说法，声称仅在叙利亚部署伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）担任亲伊朗民兵部队的「军事顾问」。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2022 AFP