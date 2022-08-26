美国将设立北极大使 与俄中竞争

（法新社华盛顿26日电） 美国今天表示，将设立北极大使一职以加强外交。北极因为气候变迁，形成了可能容许船只通行的航道，而俄罗斯及中国正进一步布局北极地区。

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法新社报导，美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）表示，布林肯国务卿即将任命一位无任所大使，负责与其他北极圈国家、原住民和利害关系方交往。

巴特尔说：「北极地区的和平、稳定、繁荣与相互合作对美国具有高度战略重要性，也是布林肯国务卿的优先要务。」

北极的气温上升现象远超出地球其他地区，展望未来，一度无法穿越的北极航道可能将可容许商船和军舰通行。 俄罗斯潜舰和军舰不断加强出入北极附近地区的行动，中国则已在北极圈设立一些研究站，外界普遍认为这是扩大介入北极地区的前奏。

布林肯在北极会议（Arctic Council）去年的冰岛会谈中表示，北极圈各国「有责任」确保彼此间的「和平合作」。 在美国宣布设立上述无任所大使的同时，一项关于北极事务的为期数天会谈正在格陵兰举行。这个北极大使将取代先前由美国外交官德哈特（Jim DeHart）担任的北极协调官。

© 2022 AFP