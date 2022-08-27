俄罗斯挡下联合国禁核扩散声明 质疑含政治用意

（法新社纽约联合国总部26日电） 联合国针对「禁止核子扩散条约」开了4周会议，会后打算通过一项联合声明，却被俄罗斯挡下，质疑文本带有所谓的「政治」用意。

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禁止核子扩散条约（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）共有191个签署国，这些国家每5年检视一次条约，目的是防止核武扩散，促进全面裁减军备，并提倡共同合作、和平利用核能。

条约签署国于8月1日聚集在纽约联合国总部，展开为期一个月的协商，今天的最后一场会议延迟了数小时才结束。

这场会议由阿根廷的斯劳维能（Gustavo Zlauvinen）担任主席。他在会议结束时说，由于俄罗斯提出异议，会议无法达成共识。

俄国代表维什涅夫斯基（Igor Vishnevetsky）指称，这份长达30页以上的文本最终草案有失「平衡」。

维什涅夫斯基说：「我国代表团针对一些段落提出关键异议，这些段落显然具有政治性质。」他还表示，不是只有俄国对这份文本有意见。

熟知协商过程的消息人士透露，俄罗斯特别反对有关乌克兰札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂的段落。这座欧洲最大核电厂目前正被俄军占领。

文本草案的最终版本「严正关切」札波罗热核电厂等多座乌克兰发电厂周围的军事行动，也关切乌克兰失去对这些电厂的控制权，以及攸关安全的负面影响。

签署国在会中也讨论了许多其他敏感议题，例如伊朗核子计画和北韩核武测试。

各国上次于2015年召开检讨会议时，也未能在诸多重要议题上达成共识。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在今年会议开场时警告，全球正面临冷战高峰时期以来最严重的核子威胁。

他说：「只要出现一个误会、一次误判，现在的人类就将遭遇核子毁灭。」

© 2022 AFP