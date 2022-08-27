加入东欧国家行列 拉脱维亚拆除苏联时期纪念碑

（法新社哥本哈根26日电） 拉脱维亚首都里加已推倒一座顶端装置苏联星星、原本用来纪念苏联红军战胜纳粹德国的混凝土方尖碑。自从俄罗斯入侵乌克兰后，已有多国移除境内的苏联时期纪念碑。

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俄罗斯今年2月底开始入侵乌克兰，促使好几个东欧国家拆除苏联时期遗留的象徵。拉脱维亚这座纪念碑高近80公尺，是里加（Riga）胜利公园（Victory Park）地标之一。有人在纪念碑底部围篱后方看见重型机具，不久后纪念碑就倒在一旁的水池里，激起大片水花。

拉脱维亚媒体直播了推倒纪念碑的过程，围观路人在旁欢呼鼓掌，有人还披着拉脱维亚国旗。

纪念碑由5座细长尖塔构成，顶端有3颗苏联星星标志，竖立在两组雕像之间，一边是3名红军军人，一边是1名高举双手、象徵「祖国」的女子。

这座纪念碑建于1985年，当时拉脱维亚还是苏联一部分。自拉脱维亚于1991年重获独立，最终加入北大西洋公约组织（NATO）和欧洲联盟之后，纪念碑就争议不断。

拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）在推特（Twitter）发文说，藉由移除纪念碑，拉脱维亚「又阖上痛苦的一页历史，追寻更好的未来」。

拉脱维亚与俄罗斯接壤的国界长达214公里，境内也有许多俄裔人口。在5月9日俄罗斯「胜利日」（Victory Day），许多人会聚集在里加这座纪念碑前献花，纪念苏联在第二次世界大战中战胜纳粹德国。

今年5月，拉脱维亚国会投票同意拆除这座纪念碑，里加市议会也跟进赞成。3天前，当局开始清理纪念碑周围，包括移除旁边的雕像。接着当局在附近拉起警戒线，禁止无人机飞航，警方今天也以安全为由暂时禁止公园附近交通。

© 2022 AFP