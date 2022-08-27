北约防备中俄 着眼强化北极安全

（法新社渥太华26日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天强调，北约必须强化北侧安全以对抗俄罗斯。他访问加拿大的行程告终，期间参访了加拿大的北极防御部署。

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史托腾柏格在加拿大亚伯达省（Alberta）冷湖市（Cold Lake）的空军基地举行记者会，他说，「北极地区对欧洲暨大西洋地区来说，具有战略重要性」，待芬兰和瑞典正式加入北约后，8个北极国家之中，将有7个是北约成员国。 他还警告：「俄罗斯飞弹和轰炸机抵达北美的最短路径就是飞越北极点。这使得北美航太防卫司令部（NORAD）的角色对北美和北约来说都举足轻重。」北美航太防卫司令部是美国和加拿大共同组成的军事机构。

史托腾柏格与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）参访了一座冷战时期的预警雷达站，并视察加拿大的北极军事演习。

史托腾柏格以俄罗斯在北极地区的大批军事集结为例说，俄罗斯在北极地区的武力「对整个联盟构成战略上的挑战」。

他指出，俄罗斯的行动包括重启「数以百计新建和前苏联时代的北极军事设施」，还利用北极地区「做为测试极音速飞弹等最先进武器的平台」。

此外，中国把手伸向北极从事航运和资源开采，并规划成立全球最大的破冰船舰队，史托腾柏格也对此表达了忧虑。

他说：「北京和莫斯科承诺加强在北极的实务合作。这构成了深化战略伙伴关系的一部分，挑战我们的价值观和利益。」

他表示，北约必须做出反应，加强在北极地区的存在感，并投资发展新的能力。

史托腾柏格还提到，气候变迁也成了新的「安全挑战」，必须从根本上重新思考北约在北极的立场。他说：「北极地区因气候变迁而显得更加重要，因为冰在融化，愈来愈容易从事经济和军事活动。」

杜鲁道则表示，加拿大很快会汰换老旧的战机机队、更新与美国合作的北美大陆防御部署。加拿大目前尚未达到北约订定的国防支出目标。

加拿大已拨款数十亿美元用于新的卫星和北极的海下探测器，并更换从美国阿拉斯加至加拿大魁北克的老旧雷达站网络；杜鲁道说：「这将提升我们的侦测能力，确实吓阻越过北极点而至的威胁。」

© 2022 AFP