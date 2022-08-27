拜登女儿日记窃嫌认罪 承认曾高价售予挺川普团体

（法新社华盛顿25日电） 两名窃盗嫌犯今天坦承在2020年美国总统大选期间，偷窃拜登女儿的私人日记，并以4万美元价格出售给支持川普的团体。当时拜登正与川普角逐总统大位。

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法新社报导，美国司法部在法庭文件中宣布哈里斯（Aimee Harris）和库兰德（Robert Kurlander）认罪，文件指受害人为「候选人-1」的女儿。「候选人-1」广为人知是指拜登，女儿则是艾希莉（Ashley Biden）。

根据文件内容，2名嫌犯最初试图将窃得的日记售予「候选人-2」（即川普）的竞选团队，但遭到拒绝，于是将日记拿去卖给一个保守派团体。

这个团体先前已确认是「真理计画」（Project Veritas）。司法部称，该团体分别支付两人2万美元，据称还怂恿嫌返回佛罗里达州艾希莉友人的住处，窃取她留在友人家的其他物品，如家庭照片的数位档案等。

「真理计画」是支持共和党的独立组织，曾有试图渗透和诱骗进步团体的纪录，其目的是让这些团体做出后来可以被用来让他们难堪的行为。

该组织从未公开艾希莉日记的内容，但被内部人士外流至保守派新闻网站National File发布，促使美国联邦调查局（FBI）启动调查。

司法部表示，哈里斯和库兰德达成认罪协议，该协议要求没收两人收受的酬金，并在持续进行的调查中合作。

两人因犯下密谋转售赃物罪，皆面临最高5年的有期徒刑。

「真理计画」发布声明辩称，其「新闻收集符合道德及法律」。他们说：「记者合法取得的素材后来被指为赃物的情况很常见也很普遍，且受到美国宪法第一修正案所保障。」

有报导指联邦调查局也对拜登儿子韩特（Hunter Biden）笔记型电脑送修时内容外泄、并分享给保守派团体及主流媒体一事进行了调查。

2020年11月大选前，「纽约邮报」刊登了据称是外泄的电子邮件，内容指韩特与父亲拜登在乌克兰从事不法交易。「华盛顿邮报」、「纽约时报」和其他主流媒体随后也跟进报导。

这些档案持续被用于政治上攻击拜登，据报导联邦调查局正在调查韩特的金融交易，这也是其中一部分。

© 2022 AFP