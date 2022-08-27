未随欧盟抗俄挺乌 匈牙利执意委托俄罗斯兴建核能反应炉

（法新社布达佩斯26日电） 匈牙利今天宣布，预算达125亿欧元（约新台币3770亿元）、由俄罗斯国营核子企业（Rosatom）负责建造的两座新核子反应炉，在监管机关批准后，将于数周内动工。

广告 继续浏览后续

法新社报导，俄罗斯于今年2月入侵乌克兰一事，并未打消匈牙利对这项计画的兴趣。匈牙利目前已有4座反应炉在首都布达佩斯南方100公里的帕克斯（Paks）运转。

匈牙利执意继续委托俄方兴建反应炉，再度显示匈牙利的民族主义总理奥班（Viktor Orban）与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）关系密切。欧洲联盟（EU）基于莫斯科政府入侵乌克兰而孤立俄国、实施制裁措施，匈牙利作为欧盟一员，却不愿配合这些行动。

匈牙利监管机关昨天在数度延宕后核发建造许可，外交部长西亚尔托（Peter Szijjarto）在脸书（Facebook）发文说：「这是一大步，一个重要里程碑。」

他说：「我们现在可以从规画阶段进展到兴建了，帕克斯厂址未来几周就会动工。」

他还表示，新的反应炉将可在2030年之前开始运转，这是很实际的预期。

匈牙利2014年与俄方签约，要在帕克斯厂址兴建两座各可输出1.2 gigawatt（十亿瓦）的反应炉，将让这座核电厂发电量倍增。欧盟对俄国实施的制裁措施并不包括核能。

帕克斯核电厂是匈牙利境内唯一的核电厂，是在1980年代共产政权时期，采用苏联时代的技术所建造，目前提供全国约40%所需电力。

西亚尔托说：「如此一来，我们将可长期确保匈牙利的能源安全，保护国民不受能源价格激烈震荡所影响。」

这项计画的大部分资金来自俄罗斯对匈牙利的贷款，共计100亿欧元；其余25亿欧元由匈牙利支付。

相较于匈牙利，同属欧盟成员国的芬兰则于5月因为乌克兰战争，取消了委托俄罗斯兴建核电厂的计画。

© 2022 AFP