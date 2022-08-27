科索沃与塞尔维亚达成人民自由移动协议

（法新社布鲁塞尔27日电） 欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天宣布，塞尔维亚和科索沃已就两国之间的人民自由移动协议达成一致。

广告 继续浏览后续

法新社报导，波瑞尔在网路上发布一段影片声明表示，塞尔维亚已同意废除科索沃身份证持有者的出入境证件；科索沃也同意不要求塞尔维亚身份证持有者申办这些证件。

波瑞尔说，「科索沃塞族人以及所有其他公民将可使用他们的身份证，在科索沃和塞尔维亚之间自由旅行。」 本周稍早，科索沃总理库提（Albin Kurti）和塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）在布鲁塞尔参加波瑞尔主持的会谈，此后双方达成协议。

科索沃宣布脱离塞尔维亚独立的14年后，北部约5万名塞族人仍在使用塞国当局发放的车牌和身分证明文件，同时拒绝承认普里斯汀纳（Pristina，科索沃首都）政府及相关机构。

科索沃政府8月初开始向入境的塞尔维亚公民发放更多身分证明文件。科索沃北部的塞族人则因反对上述政府决策，屡次发动抗议，堵住两条通往过境点的道路。

科索沃于2008年单方面宣布独立，迄今已获全球逾100个国家承认。惟塞尔维亚坚称该地区为该国的两个自治省之一；俄罗斯也不承认科索沃的独立国家地位。

© 2022 AFP