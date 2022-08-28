乌有能力在俄搞暗杀？专家：可能性存在但机会不高

（法新社巴黎28日电） 俄罗斯上周末发生汽车炸弹攻击，造成极端民族主义理论家杜金女儿丧生，莫斯科当局火速谴责乌克兰。不过情报专家指出，尽管基辅有能力策划这类攻击，但是可能性不高。

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杜金（Alexander Dugin）的29岁女儿达利亚（Daria Dugina）20日在莫斯科外遭汽车炸弹攻击丧命。杜金坚定不移支持俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）6个月前对乌克兰发动侵略。

俄罗斯联邦安全局（FSB）指称，这起谋杀是奉派跟踪、干掉达利亚的一名乌克兰妇女所为，做案后逃到爱沙尼亚。相关说法遭到基辅驳斥。

不愿具名的乌克兰情报机构高阶官员告诉法新社：「我们能够把400公克三硝基甲苯（TNT）炸药弄进俄罗斯？理论上，可以。我们能够安置炸弹吗？可以。」

这名消息人士说：「但是重要问题是，这样做有什么好处？乌克兰没有人真的认识杜金。谁会跟他女儿有过节？谋杀她毫无道理。」

自从俄罗斯2014年兼并克里米亚半岛（Crimean）以来，乌克兰实际上就一直对俄罗斯进行秘密战争，也建立间谍网络为未来紧张情势作准备。

法国国际情报专家阿尔波（Gerald Arboit）指出：「我认为自从3月以来就有乌克兰后勤和作战网络在俄罗斯活动…已经有乌克兰人进入边界另一边。」

不过他说：「进行这种型态攻击你得侦察、跟踪她，然后召集一个团队去执行，你需要两到3个人在汽车安装饵雷，只有一个人不可能办到这些事。」

他没有排除乌克兰参与的可能性，有可能跟俄罗斯国内反对团体一起进行，尤其是在乌克兰的网络近几年遭到俄罗斯联邦安全局瓦解后。

两国打了6个月仗，这时要将乌克兰情报人员弄进俄罗斯，更需要躲避推测处在高度警戒状态的俄罗斯情报机构。

纽约智库苏凡中心（Soufan Center）研究主任克拉克（Colin Clarke）表示：「乌克兰机构要渗透到莫斯科对达利亚进行暗杀，那是难以置信地困难。」

他说：「但与此同时，我认为有可能…乌克兰精英特种部队或情报资产很可能有能力完成此一攻击。」

© 2022 AFP