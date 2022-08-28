利比亚冲突死亡人数增加 专家指派系斗争永无止境

（法新社的黎波里28日电） 利比亚两个敌对政府的支持者之间爆发冲突，死亡人数今天续增至32人，另有159人受伤。分析家称，该国派系间合纵连横变化永无止境，昨天是盟友，明天可能就成了死敌。

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自26日晚起，武装团体互相开火，导致几家医院遭到破坏，建筑物失火，这是自2020年停火以来利比亚首都的黎波里（Tripoli）最严重的冲突。

利比亚总理德贝巴（Abdulhamid Dbeibah）和前内政部长巴夏加（Fathi Bashagha）各自领导的政府打对台，双方支持者之间紧张情势连续数月一再升温。

巴夏加获得东部大城班加西（Benghazi）军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）支持，他所领导的政府与德贝巴的政府正在争夺这个北非国家的控制权。

德贝巴于2020年在联合国安排下在的黎波里就任总理，巴夏加则于今年2月由东部的众议院推举为总理。

巴夏加起先排除使用暴力在的黎波里掌权的可能性，但后来暗示他可能会诉诸武力。

2011年，利比亚强人格达费（Moamer Kadhafi）在西方支持的暴乱中遭到推翻杀害，该国从此陷入混乱，无数武装团体和外国势力试图填补权力真空。

最近这次危机，被视为中立的一些武装团体现已转向支持德贝巴，以阻止巴夏加进入首都的企图。

德国柏林科学与政治基金会利比亚问题专家拉赫（Wolfram Lacher）在推特上发文称，利比亚不断变化的结盟是「一个永无止境的故事」。

拉赫写道：「昨天在的黎波里战斗中站在同一边的武装团体，明天会为地盘、阵地和预算等问题起冲突。昨天支持德贝巴的派系，明天将挑战他。」

© 2022 AFP