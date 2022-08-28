利比亚首都冲突增至23死140伤 恐引发新内战

（法新社利比亚的黎波里27日电） 利比亚两个敌对政府的支持者今天在首都的黎波里（Tripoli）爆发冲突，死亡人数增至23人，140人受伤，6家医院受损，外界担心政治危机可能演变成新的重大武装冲突。

广告 继续浏览后续

法新社报导，从昨夜到今天，的黎波里几个地区都因小型武器射击与爆炸而震荡不已，受损的建物明显可见冒着烟雾。

不过法新社记者说，今晚局势看似已经恢复谨慎平静。

的黎波里政府总理德贝巴（Abdulhamid Dbeibah）发布了一段影音，内容显示他向支持者打招呼，旁边都是随扈。 根据最新统计，的黎波里卫生部说，这波冲突造成23人丧生，140人受伤。

卫生部稍早谴责「战争罪行」，并指出有6家医院遭到攻击，救护车无法到达受冲突影响的地区。

两个敌对政府争相掌控这个北非国家和丰富石油资源。获国际承认的「全国团结政府」（GNA）位在西部的黎波里；敌对的利比亚国民军（LNA）则盘据东部大城班加西（Benghazi），背后有军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）撑腰。

的黎波里政府由德贝巴领导，但位于东部的众议院2月选出前内政部长巴夏加（Fathi Bashagha）取代德贝巴。

两边政府互控对方酿成冲突。

利比亚驻联合国代表团呼吁「立即停止敌对行动」，并提到「武装冲突未歇，包括对平民住宅区无差别的中型和重型炮弹攻击」。

美国驻利比亚大使诺兰德（Richard Norland）在声明中说，华府「谴责」暴力情事升高，并呼吁「冲突各方立即停火，且由联合国促成谈判」。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP