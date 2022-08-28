巴基斯坦河水暴涨恐加深南部洪患

（法新社巴基斯坦苏库尔28日电） 南亚国家巴基斯坦今年雨季洪灾肆虐，罹难人数已破千。陷入一片汪洋的南部信德省，今天还将面临来自北部暴涨河川的大水灌入，数万人性命仰赖一座有90年历史的堤坝。

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流经巴基斯坦人口第二稠密地区的大河印度河（Indus River），河水来自北方山区数十条支流。由于降雨破纪录加上冰河融化，许多支流已经溃堤泛滥。

官员警告，滚滚洪水预计未来几天抵达信德省（Sindh）。这将使得已受洪水影响的数百万巴基斯坦人所受灾难雪上加霜。

信德省经历数周暴雨，各地农田被淹没；部分地方唯一仅存干燥地带是高起的道路和铁轨，沿线有数以万计贫穷农民带着牲口避难。

殖民时期在信德省建造的大坝苏尔库堤坝（Sukkur Barrage），负责调节印度河水位、将河水引导到一个庞大的运河系统。它的管理人员苏姆洛（Aziz Soomro）表示：「印度河现正处于高洪水水位。」

在印度次大陆各地，每年雨季降雨对农作物灌溉及湖泊水库补水至关重要，但也会带来破坏。巴基斯坦官员表示，今年雨季洪水已在全国影响3300万多人，相当于总人口的1/7；并且已经摧毁或重创接近100万间房屋。

巴基斯坦国家灾难管理局（National Disaster Management Authority）今天表示，今年雨季洪灾造成的死亡人数累计已达1033人，包括过去24小时夺走了119条人命。

印度河河水已在数个地点越堤，若苏尔库堤坝无法控制水流，将酿成灾难。

这座1932年完工的堤坝当时被视为工程奇迹，每秒可透过19道架在石柱间的钢铁门排放140万立方公尺的水。苏姆洛说，它的每道水门都已打开，以应付每秒达60万多立方公尺的印度河水流。

在苏尔库市（Sukkur）附近，一排避难帐篷绵延2公里，还有人带着木制印度轻便床、锅罐等能救的仅剩财产继续乘船抵达。

巴基斯坦国家灾难管理局表示，今年洪患堪比2010年的史上最严重洪灾，当时全国接近1/5土地泡在水中，罹难人数达到2000多人。

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）为了视察救灾行动，已取消出访英国行程。他搭乘直升机飞越信德省视察后表示，自己从未见过如此景象，「一个接一个村庄消失，数百万房屋被摧毁，破坏规模庞大」。

在巴基斯坦北部，当局已下令暴涨河水附近成千上万居民从危险区域撤离；但军方直升机和救难人员仍忙于将一些落后的避难者送往安全地方。

巴基斯坦政府已宣布进入紧急状态，并动员军队来应付巴国气候变迁部长芮曼（Sherry Rehman）所称的「一场史诗规模的灾难」。

© 2022 AFP