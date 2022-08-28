巴西总统大选首轮辩论 波索纳洛料与鲁拉面对面

（法新社里约热内卢27日电） 巴西将于10月举行总统大选，明天进行首场电视辩论，预料现任总统波索纳洛将与最大对手、受欢迎的左翼候选人鲁拉短兵相接，而这几天来外界都不确定他们是否会参加辩论。

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法新社报导，鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在推特（Twitter）写道：「明天在旗士电视台（Band TV）见。」鲁拉曾于2003年至2010年担任巴西总统。 巴西媒体今天引述竞选消息人士报导，波索纳洛（Jair Bolsonaro）尚未正式证实出席，但预计也会出现。

极右翼的波索纳洛昨天接受Jovem Pan电台采访时说：「我一度认为我不该去，现在我认为我应该…我想我的策略会奏效。」

这场辩论是10月2日选举之前的第一场电视辩论会。主办单位还邀请了其他4位候选人，包括前经济部长葛梅斯（Ciro Gomes）和参议员泰贝特（Simone Tebet）。

随着选情升温，民意调查显示鲁拉处于领先地位。巴西智库Datafolha本月稍早发布的一项民调显示，47%受访选民有意投给鲁拉，比例高于波索纳洛的32%。

波索纳洛2018年赢得大选，当时他参加了前两场总统辩论会，但后来在造势活动上遭人持刀刺伤，在接受手术后，他并未参加后来场次的辩论。

鲁拉和另一位前总统卡多索（Fernando Henrique Cardoso）分别在2006年和1998年寻求连任时，都没有参加首轮辩论。（译者：纪锦玲）

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