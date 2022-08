海地深陷经济危机 当局宣布延后开学

(法新社太子港27日电) 海地有关单位把新学年开学时间往后延1个月。这个加勒比海国家正努力对抗导致燃料短缺和物价飙涨的经济危机。

法新社报导,国家教育部(Ministry of National Education)昨天发布声明,宣布「2022-2023学年定于10月3日周一开学」,而非9月5日。声明并未说明延后开学的原因。

海地这个贫穷的岛国一直以来致力对抗不安全、通货膨胀和燃料短缺,凡此种种都让旅行变得困难,数周来各界对学校能否按时开学都存有疑虑。

根据海地统计与资讯科技研究所(IHSI)的数据,海地7月通货膨胀率达29%。

这导致基本生活必需品价格持续飙涨,上学用品价格也攀升。

海地全国师范和教育工作者联盟(National Union of Normalists and Educators of Haiti)协调员戴利斯(Kenson Delice)指出,当局并没有宣布任何措施来改善1个月后的开学情况。

他说:「政府只甘愿宣布延迟开学,但没有说明打算拿出什么作为来减轻人民痛苦、解决不安全问题,并备足燃料。」

海地数年来也深陷政治危机,2021年时任总统摩依士(Jovenel Moise)遭人暗杀,让局势更是雪上加霜。

此外,黑帮大多逍遥法外,海地近年来暴力事件有增无减。(译者:纪锦玲)

