海地深陷经济危机 当局宣布延后开学

（法新社太子港27日电） 海地有关单位把新学年开学时间往后延1个月。这个加勒比海国家正努力对抗导致燃料短缺和物价飙涨的经济危机。

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法新社报导，国家教育部（Ministry of National Education）昨天发布声明，宣布「2022-2023学年定于10月3日周一开学」，而非9月5日。声明并未说明延后开学的原因。

海地这个贫穷的岛国一直以来致力对抗不安全、通货膨胀和燃料短缺，凡此种种都让旅行变得困难，数周来各界对学校能否按时开学都存有疑虑。

根据海地统计与资讯科技研究所（IHSI）的数据，海地7月通货膨胀率达29%。

这导致基本生活必需品价格持续飙涨，上学用品价格也攀升。

海地全国师范和教育工作者联盟（National Union of Normalists and Educators of Haiti）协调员戴利斯（Kenson Delice）指出，当局并没有宣布任何措施来改善1个月后的开学情况。

他说：「政府只甘愿宣布延迟开学，但没有说明打算拿出什么作为来减轻人民痛苦、解决不安全问题，并备足燃料。」

海地数年来也深陷政治危机，2021年时任总统摩依士（Jovenel Moise）遭人暗杀，让局势更是雪上加霜。

此外，黑帮大多逍遥法外，海地近年来暴力事件有增无减。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP